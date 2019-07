Stand Up Paddling heißt der Kurs, den die vhs Rhön und Grabfeld am Mittwoch, 10 . Juli, am Badesee Sulzfeld anbietet. Einfach auf dem Board stehen und übers Wasser gleiten. Stand Up Paddling ist ein fantastisches Core Body Workout und macht gleichzeitig viel Spaß, ob auf See, Fluss oder im Meer. Infos und Anmeldungen unter www.die-vhs.de und Tel. 09776/709 09 80. sek