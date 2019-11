Kurs für Letzte Hilfe

Die Erste Hilfe sowie auch die Letzte Hilfe werden getragen von der Bereitschaft, anderen Menschen in schwierigen Situationen beizustehen. Beides kann aktiv geschehen, wie zum Beispiel das Verbinden von Wunden in der Ersten Hilfe. Auch die Letzte Hilfe kann aktiv sein durch die Mundpflege oder das Haltgeben bei Unruhe und Verwirrtheit. Der Letzte-Hilfe-Kurs gibt allen Interessierten die Möglichkeit des offenen Umgangs und Austausches über die Themen Tod und Sterben. In der Zukunft wird das bürgerschaftliche Engagement zunehmend wichtiger werden, denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen. Der Letzte-Hilfe-Kurs findet von 17.30 bis 21.30 Uhr statt und umfasst vier Module mit den Themen: "Sterben gehört zum Leben", "Vorsorgen und Entscheiden", "Leiden lindern" und "Abschied nehmen". Es wird um Anmeldung bis Freitag, 15. November, im Hospizbüro, Telefon 09571/759393 oder kontakt@hospiz-lichtenfels.de, gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Kurs kostenfrei. Der Kurs findet in den Räumen des Hospizvereins, Pabstenweg 11, in Lichtenfels statt. red