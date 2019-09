Kurs für Kinder und Erwachsene

Am Freitag, 13. September, findet im Gasthaus Herbig in Rannungen ein Kurs Schafkopf für Kinder, junge Erwachsene und alle, die Schafkopf erlernen möchten, statt. Das Schafkopfspiel war früher ein weit verbreitetes Freizeitvergnügen, welches schon von den Kindern erlernt wurde und auch in den Schulpausen für Unterhaltung sorgte.

Mit dem Einzug der Digitalisierung in fast allen Lebensbereichen gerät diese alte Tradition gerade bei jungen Menschen immer mehr in Vergessenheit. Um dem entgegenzuwirken und die Gasthauskultur wieder aufleben zu lassen, veranstaltet die Rannunger Jugend- und Ministrantengruppe dieses Event.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist um 17 Uhr. sek