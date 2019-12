Kurs für Kinder ab dem Krabbelalter

Der Volkshochschul-Kurs "Die Windelrocker" für Kinder ab dem Krabbelalter beginnt am Montag, 13. Januar, umfasst vier Nachmittage und findet jeweils von 16 bis 17 Uhr in der Turn- und Festhalle in Küps statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red