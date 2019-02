Wer Tipps und Unterstützung bei der Bewältigung der "Problemzone Pubertät" braucht, sollte den Diakonie-Elternkurs "Hilfe, mein Kind pubertiert!" besuchen. Der Kurs umfasst sieben Abende ab Montag, 18. März. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Gemeindezentrum elia & co. Anmeldung bis zum 11. März unter Telefon 09561/2771733 (auch AB) oder per E-Mail an: erziehungsberatung@diakonie-coburg.org erbeten. red