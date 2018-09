Kurs für Eltern mit Kindern mit Handicap

Kinder, die besondere Bedürfnisse haben, fordern ihre Eltern im liebevollen Miteinander auf eigene Weise. Der Kurs "Kess erziehen für Eltern mit Kindern mit Handicap" geht laut einer Mitteilung der Katholischen Erwachsenenbildung von der besonderen Lebenssituation der Teilnehmenden aus. Er setze Impulse für ein entspannendes, bereicherndes Miteinander und stärke Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Der sechsteilige Kurs unter der Leitung von Carmen Stappenbacher beginnt am Donnerstag, 20. September, um 10 Uhr in der Hager Villa, Hauptstraße 60, in Buttenheim. Die fünf weiteren Termine werden später mit den Teilnehmern abgesprochen. Weitere Informationen und Anmeldung (erforderlich) bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, unter Telefonnummer 0951/9230670 oder per Mail kath.bildung-ba@t-online.de und unter keb-bamberg-land.kirche-bamberg.de. red