Kurs für den Rücken

Wer im neuen Jahr etwas Gutes für seine Gesundheit tun möchte, der ist beim Rückenfit-Kurs vom TV/DJK Hammelburg genau richtig, teilt der Verein mit. Am 8. Januar startet ein zehnstündiger Rückenfit-Kurs, in dem auch kurze Übungen für zu Hause, während der Autofahrt oder am Schreibtisch gezeigt werden. Der Kurs findet zehn Mal mittwochs von 17.50 bis 18.45 im Vereinsheim des TV/DJK Hammelburg statt. Anmeldungen und Infos bei der TV/DJK-Geschäftsstelle unter Tel.: 09732/6180. sek