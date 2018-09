Kurs für Angehörige von Demenzkranken

Der Caritasverband Bad Kissingen bietet in Zusammenarbeit mit der Barmer einen kostenlosen Spezialkurs für Angehörige von Demenzkranken an. Es sind noch einige Plätze frei. Im Kurs werden Aspekte der Erkrankung vermittelt, die helfen, die Krankheit besser zu verstehen und besser damit umgehen zu können. Zusätzlich gibt es vielfältige praktische Tipps zum Umgang mit Demenzkranken. Der sechsteilige Kurs findet Montag und Donnerstag, jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Beginn ist am Montag, 1. Oktober. Veranstaltungsort ist der Caritasverband, Hartmannstraße 2a. Eine Betreuung für demenzkranke Angehörige in der eigenen Häuslichkeit während der einzelnen Kurseinheiten kann gegebenenfalls organisiert werden. Eine rechzeitige Anmeldung hierfür ist erforderlich. Die Kursleitung obliegt der Pflegefachkraft Detlev Beck. Interessierte nehmen zwecks Informationen und Anmeldung Kontakt auf mit dem

Caritasverband Bad Kissingen,

Tel.: 0971/724 690 00. sek