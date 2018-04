Kurs für Angehörige kam an

Die Caritas- Sozialstation St. Veronika in Münnerstadt hat in Zusammenarbeit mit der Barmer GEK in Bad Kissingen einen mehrteiligen Spezialkurs für Angehörige von Demenzkranken durchgeführt. Das Schulungsprogramm hierfür wurde von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entwickelt. Die Kursleitung hatte die Pflegefachkraft Detlev Beck inne.

Der Spezialkurs stieß auf sehr positive Resonanz. Kein Wunder, denn 80 Prozent aller in Deutschland lebenden Demenzkranken werden zu Hause von ihrem Ehepartner oder den Kindern betreut und versorgt. Die Angehörigen verbringen die meiste Zeit gemeinsam mit ihren Erkrankten und sind in hohem Maße gefordert und gebunden.



Aspekte der Erkrankung

Wesentliches Ziel des Kurses war, wichtige Aspekte der Erkrankung zu vermitteln, damit sie die Krankheit und den oft problematischen Verlauf besser verstehen und auch besser damit umgehen können.

Schulungsthemen waren die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, die verschiedenen Stadien der Demenz und die damit einhergehenden Persönlichkeitsveränderungen. Vielfältige Tipps zum Umgang mit Demenzkranken sowie Informationen zu Entlastungs- und Betreuungsmöglichkeiten rundeten den Kurs ab. Neben der Wissensvermittlung spielten die Erfahrungen jedes Einzelnen, eigene Erlebnisse und Probleme eine wichtige Rolle. Einstimmig stellten die Teilnehmer fest, dass jeder für seine eigene, individuelle Situation etwas von diesem Kurs "mitnehmen" würde. Die Teilnehmer erhielten auf ihre vielen Fragen passende Antworten und bemerkten im gegenseitigen Austausch, dass sie nicht alleingelassen sind.



Wiederholung im Herbst

Die Teilnehmer lernten auch, wie wichtig es ist, etwas für sich selbst und das eigene Wohlergehen zu tun, denn Entlastungsangebote werden häufig nicht genutzt. Die Kursreihe wird aufgrund des großen Bedarfes im Herbst wiederholt.

Es existiert bereits eine Voranmeldeliste für Interessierte an einem solchen Kurs. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen bei der Caritas- Sozialstation, unter Tel.: 0971/ 724 691 00. pol