Kurs: Fit durch den Alltag

Sich wohler fühlen durch mehr Bewegung, körperlich fitter werden oder fit bleiben sind die Ziele dieses Kursangebotes des TS-Kronach. Fitnessgymnastik mit oder auch ohne Musik soll die Muskeln kräftigen, auch leichtes Kreislauftraining und Entspannungsübungen kommen nicht zu kurz. Der Kurs geht über zehn Nachmittage, jeweils am Mittwoch von 15 bis 16 Uhr in der Kleinen Halle der Turnerschaft Kronach, Rodacher Straße 7. Es wird gebeten bequeme Sportkleidung, Handtuch und Getränk mitzubringen. Beginn ist am Mittwoch, 2. Oktober. Die Anmeldung hierzu erfolgt bei Lisa Schmidt (Sportlehrerin), Telefon 0178/7646516. red