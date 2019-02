Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Doris Schmidt den Kurs "Englisch Refresher A1" an. Als Lehrwerk dient "Intermezzo A1" ab Lektion 1. In diesem Kurs soll Englisch wiederholt, aktiviert und kommuniziert werden. Der Kurs ist geeignet für alle, die nach langer Zeit ihre Grundkenntnisse durch einen sanften Wiedereinstieg in die englische Sprache auffrischen möchten. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 20. Februar, umfasst 15 Abende und findet jeweils von 17.30 bis 19 Uhr im VHS-Raum der Grund- und Mittelschule, Am Hirtengraben 7, in Küps, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach (Telefon 09261/6060-0, www.vhs-kronach.de). red