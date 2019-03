Kurs Digitale Fotografie

Am kommenden Samstag, 23. März, und Samstag, 30. März, findet im Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge" jeweils zwischen 13 und 17 Uhr ein Kurs "Einführung in die digitale Fotografie - mit Schwerpunkt Landschaftsfotografie" statt. Der Kurs richtet sich an Besitzer einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR), Systemkamera (DSLM) oder Bridgekamera ohne Vorkenntnisse. Kursunterlagen bringt der Kursleiter Ralf Bauer mit. Treffpunkt ist das Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es unter Tel. 09749/912 20. sek