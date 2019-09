Kurs an drei Wochenenden

Das Fischereizentrum Oberfranken bietet die Möglichkeit, die Vorbereitung zur staatlichen Fischerprüfung an nur drei Wochenenden zu absolvieren und damit den staatlichen Fischereischein zu erlangen. Stattfinden wird der Lehrgang ab Samstag, 19. Oktober, im Gasthaus "Zur Linde" in Willmersreuth. Dabei wird es an drei aufeinander folgenden Wochenenden jeweils am Samstag und Sonntag ganztägig Unterricht geben. Ende des Lehrgangs ist folglich am Sonntag, 3. November.

Der erfolgreich absolvierte Lehrgang berechtigt zur Teilnahme an jeder beliebigen staatlichen Fischerprüfung in Bayern.

Die Anmeldung zu diesem Wochenendlehrgang zur Fischerprüfung für die Landkreise Kulmbach, Bayreuth, Kronach, Lichtenfels, Coburg und Bamberg erfolgt über die Webseite www.fischereizentrum-oberfranken.de. red