Kurkonzert mit der "Groove-Band"

Die "Groo ve-Band" spielt am Sonntag, 25. August, von 10.30 bis 11.30 Uhr auf der Seebühne im Staffelsteiner Kurpark auf. Die Band, die aus vier "alten Hasen" besteht, hat sich zusammengefunden, um ihrer Leidenschaft für die Musik der 60er bis 80er Jahre zu frönen. Besonders die Countrymusik und der Blues sowie ausgesuchte Rocksongs dieser Zeit stehen auf dem Programm. Es sind Interpretationen von JJ Cale, CCR und Eric Clapton ebenso im Programm wie Klassiker der Folk-Szene wie "House of the Rising Sun", "Tom Dooly" oder "Dixieland Delight". Auch deutsche Lieder aus dieser Zeit spielen die vier Musiker z. B. von Westernhagen, Puhdys oder Reinhard May. red