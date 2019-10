Kurioses Küpser Derby

Nach einem dreieinhalbstündigen Kampf trennten sich die Küpser Ortsrivalen TTC Küps und TTC Tüschnitz in der Herren-Bezirksliga Gruppe 2 Süd unentschieden.

TTC Küps - TTC Tüschnitz 8:8

Nach den Doppeln gingen die Tüschnitzer mit 2:1 in Führung. Die in den Einzeln unge-

schlagenen Witali Gutbrod, Alexander Busch und Roland Bittruf brachten die Heimmannschaft mit 4:2 in Führung, ehe die Gäste durch Thomas Förtsch, Christopher Sladek und Philipp Weiß durch drei glückliche Fünf-Satzsiege das Ruder herumrissen (4:5). Im zweiten Durchgang gab es das gleiche Bild. Küps ging durch drei Siege in Folge wieder mit 7:5 in Front. Die auf den Positionen 4 bis 6 stark spielenden Gäste drehten die Partie erneut zum 7:8. Das Schlussdoppel Roland Bittruf/Andre Hammerlindl sorgte mit einem 3:1 Sieg gegen die Brüder Weiß für das gerechte Unentschieden. km Ergebnisse: Bittruf/Hammerlindl - M. Förtsch/Wachter 2:3, Busch/Endres-Backert - Weiß/Weiß 3:0, Gutbrod/Wenicker - C. Sladek/T. Förtsch 1:3, Gutbrod - M. Weiß 3:0, Busch - M. Förtsch 3:1, Bittruf - T. Förtsch 3:2, Endres-Backert - C. Sladek 2:3, Hammerlindl - Wachter 2:3, Wenicker - P. Weiß 2:3, Gutbrod - M. Förtsch 3:0, Busch - M. Weiß 3:0, Bittruf - C. Sladek 3:1, Endres-Backert - T. Förtsch 1:3, Hammerlindl - P. Weiß 1:3, Wenicker - Wachter 2:3, Bittruf/Hammerlindl - Weiß/Weiß 3:1.