Kuriose Verwandlung

Die VHS Bamberg Stadt lädt am morgigen Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr zum Vortrag "Als der Lorbeer ein junges Mädchen war. Basierend auf den Metamorphosen Ovids", ein. Die Kunsthistorikerin Julia Meister-Lippert erzählt von den kuriosen Verwandlungen, die Menschen widerfuhren: Wie das Mädchen Daphne zum Lorbeer wurde und Arachne zur Spinne, warum die jungen Männer Adonis und Narziß sich in Blumen verwandelten und Aktäon in einen Hirsch.

Die Zuhörer erfahren den Grund für das schwarze Federkleid des Raben und das Zirpen der Zikaden, für die Entstehung von Bernstein und Koralle. Anschaulich werden die Geschichten durch ihre originellen Darstellungen in der Kunst - vom Mittelalter bis in die Moderne. Der Vortrag findet in St. Kunigund, Joseph-Otto-Kolb-Straße 1, statt. red