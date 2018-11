Kuriose Karten von 1914

Der Lichtenfelser Briefmarkensammlerverein lädt alle Interessierten am Sonntag, 25. November, von 9 bis 14 Uhr zum Besuch seiner nun schon seit elf Jahren in Bad Staffelstein stattfindenden Sammler- und Händlerbörse in die Peter-J.-Moll-Halle ein.

Schwerpunkt Währungsreform

Zahlreiche Sammler und Händler aus ganz Franken, Thüringen und Hessen haben sich angemeldet, und es ist für ein abwechslungsreiches Angebot von Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten, philatelistischen Belegen, Bierkrügen und Bierfilzla gesorgt. Interessenten bieten sich viele Möglichkeiten, ihre Lücken in der Sammlung zu schließen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung ist die kleine Briefmarkenschau. In dieser werden Ausschnitte aus den Sammlungen der Mitglieder gezeigt. Diesmal ist der Schwerpunkt auf ein für Sammler hochinteressantes Thema gelegt. In diesem Jahr jährte sich die 1948 in Deutschland durchgeführte Währungsreform zum 70. Mal. Aus einer umfangreichen Sammlung kann zu diesem Thema eine Besonderheit - die sogenannten "Zehnfachfrankaturen" - aus allen Besatzungszonen gezeigt werden. Zehnfachfrankatur bedeutet dass bei einem Porto von 24 Pfennig für den Brief 2,40 Mark verklebt werden mussten. Die in den Händen der Postkunden befindlichen Briefmarken waren nur noch ein Zehntel ihres Wertes wert. Aber auch die in der sowjetischen Besatzungszone ausgegebenen Marken mit Bezirksstempelaufdruck können anhand einer kleinen Heimatsammlung gezeigt werden.

Ein weiteres Thema ist die Wiedervereinigung im Jahr 1990. Hier werden vielfältige Möglichkeiten von Frankaturen mit den Briefmarken der BRD, Westberlin und der DDR gezeigt. Auch ein Blick auf den 1. Weltkrieg, welcher 1918 sein Ende fand, wird anhand von zeitgenössischen Ansichtskarten möglich sein. mamü