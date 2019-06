Kurierfahrer muss ausweichen

Am Freitag um 7.45 Uhr war ein 21-Jähriger Kurierfahrer von Haßfurt in Richtung Hofstetten unterwegs. Kurz vor Hofstetten kam ihm in einer Kurve ein blauer Lkw entgegen. Dabei ragte die Hälfte des Lasters auf den Fahrstreifen des Lieferwagens, weswegen der Kurierfahrer auf das Bankett ausweichen musste und einen Leitpfosten mit seinem Wagen erfasste. Am Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Lkw fuhr nach dem Beinahe-Zusammenstoß weiter. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Haßfurt zu melden.