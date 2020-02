Kurch wird kein kurzfristiger Ersatz für "Influencer" Timm

Der HSC Coburg bemüht sich um kurzfristige Verstärkung. Grund: Die Verletzung von Marcel Timm. Das "Kraftpaket" fällt nach einer Operation an der Hand bis mindestens Mitte/Ende März aus.

"Sinnvolle Lösungen sind für uns zum jetzigen Zeitpunkt allerdings schwer realisierbar." Michael Häfner, der Geschäftsführer des souveränen Zweitliga-Tabellenführers, macht kein Geheimnis aus den intensiven Bemühungen, Justin Kurch sofort nach Coburg zu lotsen. Der hochtalentierte Kreisläufer vom Bundesligisten SC Magdeburg steht schließlich ab der nächsten Saison ohnehin auf der Gehaltsliste der Vestestädter.

Doch der angedachte "Blitztransfer" ist gescheitert, weil die Magdeburger ihren Spieler nicht freigeben wollen. Durchaus nachvollziehbar, denn die zweite Mannschaft des SCM kämpft in der 3. Liga Nord-Ost derzeit noch um den Klassenerhalt. Dafür wird Kurch gebraucht.

Idealer Ersatz

"Schade, wir hätten eine Option im Aufstiegskampf mehr gehabt", ärgert sich Häfner ein Stück weit, schließlich wäre der Noch-Magdeburger der ideale Ersatz für Timm gewesen. Nach den Worten des Geschäftsführers fehle der U21-Nationalspieler, der ab der nächsten Saison für den TBV Lemgo in der 1. Bundesliga auf Torejagd geht, ja nicht nur am Kreis, sondern auch als "Influencer": "Marcel ist eine Stimmungskanone, ein Typ, der seine Mitspieler stets mitreißen kann."

Und das auch ohne Trikot: Mit einer Gips-Schiene am lädierten Handgelenk stand er am Samstag gegen Aue schräg hinter der HSC-Bank. Doch der Verband hinderte ihn nicht daran, immer wieder positiv auf seine Kameraden einzuwirken. Gerade als es plötzlich gegen die Erzgebirgler noch einmal eng wurde und die Partie zu drohen kippte, spornte Timm lautstark Varvne, Zetterman & Co. an.

Wechselfrist endet am 15. Februar

Eine gute Woche hat der HSC Coburg noch Zeit für Neuverpflichtungen, dann schließt das Winter-Transferfenster der HBL. Die Wahrscheinlichkeit, "dass wir noch einmal zuschlagen", sei eher gering. Schließlich hält Häfner, der von seinem Kollektiv und dem großen Coup 2020 überzeugt ist, nichts von teuren "Nacht-und-Nebel-Aktionen". oph