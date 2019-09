Kuranlagen und Stadt kennenlernen

Eine Führung mit dem Nachtwächter im Laternenlicht unter dem Motto "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" findet am Donnerstag, 26. September, um 21 Uhr statt. Am Samstag, 28. September, startet um 15 Uhr die Grünführung "Palme, Linde, Rose". "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!" heißt es am Sonntag, 29. September. Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo Dickhage ab 10.15 Uhr durch die Stadt. Treffpunkt ist jeweils an der Tourist-Information Arkadenbau. Für die Genuss-Stadt-Führung mit Hermann Laudensack am Samstag, 28. September, treffen sich die Teilnehmer um 11.30 Uhr in Laudensacks Parkhotel. Karten sind jeweils in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek