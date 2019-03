Kur mit Schüßlersalzen

Am Dienstag, 12. März, um 15 Uhr referiert Gräfin Angelika Wolffskeel von Reichenberg im Gesundheits-Café des Mehrgenerationenhauses zum Thema: "Die zwölf Salze des Lebens für Groß und Klein - Stärkung des Immunsystems - Frühjahrskur mit Schüßler-Salzen". In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen wird ab 14.30 Uhr dieses Thema im Mehrgenerationenhaus erläutert. Biochemie nach Schüßler - Was steckt hinter dieser über 130 Jahre alten Heilmethode? Ende des 19. Jahrhunderts revolutionierte Wilhelm Heinrich Schüßler die Alternativmedizin mit der Entdeckung von zwölf Mineralverbindungen, die im Körper vorkommen. sek