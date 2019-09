In der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, wurden durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter 15 Meter Kupfer-Stromkabel von einer Baustelle in der Steubenstraße entwendet. Um an das Kupferkabel zu gelangen, musste dieses von einer Holzkabeltrommel abgewickelt und abgeschnitten werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol