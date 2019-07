"Kunterbunte Kinderwelt" rund um den Marktplatz

Farbenfroh soll es beim zehnten Kinderfest in Bad Staffelstein zugehen. Getreu nach dem Motto "Runde, kunterbunte Kinderwelt" hat sich das Veranstalterteam um Jugendbeauftragten Holger Then in vielen Arbeitssitzungen wieder Besonderes einfallen lassen.

Am Mittwoch, 24. Juli, werden Kinder aus den Grundschulen, Kindergärten sowie Vereinen und Organisationen aus dem Stadtgebiet im bunten Festumzug unter der Leitung von Anke Otte ab 14 Uhr von der Badumstraße in Richtung Marktplatz laufen. Der Umzug wird musikalisch vom Wolfsdorfer Musikanhänger begleitet. Auf dem Marktplatz werden die Kinder von Eltern und Verantwortlichen mit Musik und zahlreichen Spielangeboten empfangen. Dabei wird es auf und um den Marktplatz herum diesmal auch einen Stand zum Bau von Fahrzeugen, die dann von den Kindern selbst gefahren werden können, und einen riesigen Seifenblasenstand geben. Die Aktion des SKK Bad Staffelstein, Heliumballons mit Loskarten steigen zu lassen, wird auch heuer angeboten. Außerdem findet auch wieder gegen 16.30 Uhr die Schaumparty der Freizeit-GmbH statt. Auf der Rathausbühne gibt es, moderiert von Holger Then und DJ Christian Ziegler, Auftritte der Staffelsteiner Ballettschule, der "Nussolinos" aus Uetzing und der "Kanga-Truppe" aus Wolfsdorf.

Die Versorgung mit Getränken übernehmen wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer, und die Verköstigung stemmt das Team des evangelischen Kindergartens. Bei heißen Temperaturen wird die Freiwillige Feuerwehr Bad Staffelstein am Stadtturm für Abkühlung sorgen. Auch eine Hüpfburg unter Aufsicht der DLRG wird wieder angeboten. Neben den Spieleständen der Kindergärten und des Konradshofes aus Vierzehnheiligen in der Bamberger Straße bieten in der Horsdorfer Straße die Jungen Bürger ein Torwandschießen an. Gleich ein paar Meter weiter in Richtung Bahnhofstraße steht ein Wurfkorb der Basketballtruppe des TSV Staffelstein. red