Kunterbunt und mittendrin im Erzbistum

In einem Vortrag über die Andechs-Meranier nimmt Hubertus Lieberth aus Bamberg Interessierte am Donnerstag, 28. November, mit auf eine Zeitreise in das Herz des Erzbistums Bamberg. Besonders während der Bauzeit des zweiten Domes (1190-1237) war das Fürstengeschlecht in vielen Bezügen mit dem Bamberger Dom verbunden. Intrigen, Kampf und Heilige: Die ganze Welt des Mittelalters steckt in dieser Geschichte drin. Beginn des Vortrags ist um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Elisabeth, Fichtelweg 17. Der Eintritt ist frei. red