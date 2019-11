"Kunstvolles und Feines" - Unter diesem Motto steht erneut der bereits siebte Martini-Markt vom 8. bis 10. November in der Kühnlenzpassage.

Hochwertige herbstliche, weihnachtliche, aber auch zeitlose Deko- und Geschenkideen, kreative und erlesene Schmuckstücke, Lichtobjekte, Bilder, Kalender und schöne Dinge aus Metall, Holz und Stein sowie Spezialitäten aus der Region, dazu herbstliche Kulinarik, Süßes und Herzhaftes - Das alles erwartet die Besucher von Freitag bis Sonntag in der Kühnlenzpassage. Über 20 Aussteller werden auch heuer Einblicke in ihre handwerklichen Künste und Kenntnisse geben.

"Wir wollen unseren Besuchern kreative - vielfach selbst hergestellte - Artikel bieten und keine vereinheitlichte Massenware, wie man sie überall kaufen kann", betont Sandra Englich von "Knut Events", die in diesem Jahr wieder als Veranstalterin die Organisation innehat. Bewusst legt die Organisatorin das Event in den noch "Weihnachtsmarkt-freien" November, weil bereits zu dieser Zeit viele auf der Suche nach adventlicher Deko und Geschenkideen sind. "Viele haben jetzt, in der noch "stillen" Zeit, Lust, in aller Ruhe zu bummeln und ohne Hektik schon die ersten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Gleiches gilt auch für die Weihnachts-Deko, für die viele Weihnachtsmärkte eigentlich schon etwas zu spät sind", ist Sandra Englich überzeugt. Besonders liegt ihr auch der soziale Aspekt des Events am Herzen. So werden die Mitglieder des Lions-Clubs Kronach Festung Rosenberg mit ihrer "Wunschbaum"-Aktion vertreten sein. Zudem können wiederum bei einer großen Lotterie unter dem Motto "Menschen gewinnen für Menschen" viele wertvolle Preise gewonnen werden. Der Markt ist geöffnet am heutigen Freitag von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. hs