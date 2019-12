Kunstvolle Krippen gibt es zu bestaunen

Bereits seit 33 Jahren findet in und um Neunkirchen am Brand die Krippenschau statt. Alle Krippen können heuer am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember, und am 4. und 5. Januar, sowie am Dreikönigstag, 6. Januar, jeweils von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Auf besonderen Wunsch können mit den Krippenbesitzern weitere Termine vereinbart werden.

Die Ausgestaltung, der Formenreichtum und die Komposition in verschiedenen Landschaften und Zeitepochen der mit viel Liebe und Sorgfalt gestalteten Krippen deuten und vertiefen das Weihnachtsgeheimnis, das Ereignis der Weltgeschichte schlechthin.

Das sind die Ausstellungsorte

Die Krippenausstellung soll den Betrachtern ein Stück Glaubens- und Lebensfreude vermitteln und Inspiration sein, um wieder zur Ruhe und Besinnung zu kommen. Zu sehen ist die Krippenschau an folgenden Orten: Neunkirchen: Katharinenkapelle, Pfarrkirche St. Michael, Am Schwibbogen bei Raimund Lodes und in der Christuskirche; Hetzles: Pfarrkirche St. Laurenius, Feuerwehrhaus am Ortseingang; Großenbuch: Kirche St. Johannes der Täufer. red