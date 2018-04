Kunstverein stellt Programm für 2019 zusammen: Nur die "Hochkaräter" waren einfach

Karol J. Hurec, 1.Vorsitzender des Kronacher Kunstvereins (KKV), verwies auf das hohe Niveau der Ausstellungen, die im KKV seit Jahren gezeigt werden. Einer der Höhepunkte 2018 wird die Werkschau mit Bildern des weltweit in Ausstellungen und Museen vertretenen Künstlers Stefan Reusse sein.

Durch persönliche Besuche konnten in den vergangenen Jahren renommierte, international anerkannte Kunstsammlungen und Galerien als Kooperationspartner für den KKV gewonnen werden. Dazu kommen die Kontakte zu Kunstprofessoren, die ihre besten Studenten für Ausstellungen empfehlen. "Ich bin stolz darauf, dass es immer wieder gelingt, etablierte, national und international herausragende Künstler - die einen Namen auf dem Kunstmarkt haben, die in staatlichen Kunsthallen ausstellen oder schon in Museen hängen, hier in der KKV-Galerie zeigen zu können", so Hurec: "Jährlich bewerben sich bis zu 30 Künstler mit Katalogen für eine Ausstellung im KKV, dazu kommen die Bewerbungen übers Internet, die bei mir und Willi Karl eingehen."



Schnelle Einigung über Völker

Keine leichte Aufgabe stellte sich also der Jury aus den ausgelegten circa 30 Bewerbungen, das Programm für 2019 zu erstellen. Leicht war es bei den "Hochkarätern", über die man sich sehr schnell einig war. Dazu gehört der in Kronach geborene Cornelius Völker. Er lebt in Düsseldorf und New York, ist Professor für Malerei an der Kunstakademie Münster; seine Bilder werden auf dem internationalen Kunstmarkt gehandelt. Ein weiterer ist Peter Thol aus Berlin, ein exzellenter Maler, der in großen Galerien vertreten ist und dessen Werke sich in wichtigen Sammlungen befinden. Über die weiteren fünf Ausstellungen wurde angeregt und sachlich diskutiert.

Man entschied sich für Abi Shek aus Israel, der in Stuttgart lebt, für Claudia Thorban und Angelika Flaig, die beide gemeinsam ausstellen werden, ebenso wie für Hary Meyer und den südkoreanischen Künstler Woo Jong-Taek, die beide von der Galerie Bode vertreten werden.

Des Weiteren kommt von der Sammlung Rieder eine Fotoausstellung mit Arbeiten der weltbekannten Fotografin Herlinde Kölbl in die KKV-Galerie. red