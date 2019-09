Kunstverein als Ideengeber

Zur Berichterstattung über die Kreisausschusssitzung, FT vom 17.9., Seite 15: Mit Interesse entnahm ich dem Artikel über die letzte Kreistagssitzung die Information, dass der Landkreis Kronach eventuell, falls Gelder fließen sollten, ein Kunstprojekt in sechsstelliger Höhe finanzieren wolle. Der Kronacher Kunstverein e.V. präsentiert seit bald 40 Jahren attraktive Ausstellungen und Aktionen Bildender Kunst. Die ganzjährige Skulpturenschau des Kunstvereins auf dem LGS-Gelände erfreut Einheimische und Touristen. Der Kronacher Kunstverein e.V. arbeitet mit Galerien und Sammlungen eng zusammen, ist Vermittler zwischen Kunstinteressierten und Künstlern und bietet Beratung in vielen Bereichen der Bildenden Kunst an. Es wäre uns, Vorstand und Mitgliedern, eine große Freude, bei diesem geplanten Kunstprojekt als Ideengeber und Ideenvermittler zu fungieren.

K.J.Hurec

Stockheim