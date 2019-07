Kunststudentin Gast im Kunstraum S17

Zeichnung, Video, Film, sind die Schwerpunkte der Kunststudentin Lilith Queisser aus Braunschweig. Im Kunstraum S17 in Bad Kissingen, Salinenstr. 17, überrascht die junge Künstlerin am Sonntag, 28. Juli, mit ihren reduzierten Zeichnungen auf unterschiedlichen Materialien. Ihre Arbeiten drehen sich inhaltlich um die Interaktion von Mensch zu Mensch und eine erweiterte Interaktion mit anderen Dingen. Lilith Queisser studiert Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, mit Schwerpunkt Film, Video und Zeichnung bei Herbert Nauderer und Michael Brynntrup. Wer nun neugierig geworden ist, kann sich über die qualitativ hochwertigen Arbeiten in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einen Überblick verschaffen. red