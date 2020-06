Kunststoffverarbeitung geht nachhaltig

Kann ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen nachhaltig sein? Ja, es kann, insbesondere dann, wenn Nachhaltigkeit und Umweltschutz gewachsene Unternehmenswerte sind, wie bei dem Familienunternehmen Verpa Folie. Seit seiner Gründung vor mehr als 40 Jahren hat sich das Weidhausener Unternehmen als Innovationsführer für stärkereduzierte und nachhaltige Folientechnologien einen Spitzenplatz in der Branche erarbeitet. Nun wurde Verpa Folie, wie die Firma mitteilt, für sein gesellschaftliches Engagement von der unabhängigen Rating-Agentur Ecovadis als herausragendes Unternehmen ausgezeichnet.

Ecovadis bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Bewertung macht die Aktivitäten von Unternehmen mit internationalen Lieferketten im Bereich Nachhaltigkeit messbar, transparent und vergleichbar. So werden nachhaltige Beschaffungsketten gestärkt und Risiken minimiert. Im aktuellen Ranking gehört Verpa Folie in der Gesamtbewertung zu den besten fünf Prozent der evaluierten, international tätigen Verarbeiter von Kunststoffen.

Sorgsame Wiederverwertung

André Baumann, Geschäftsführer von Verpa Folie: "Kernpunkte unserer Unternehmensphilosophie im Bereich Umwelt sind der sparsame Einsatz von Ressourcen bei der Herstellung, das sortenreine Sammeln und die sorgsame Wiederverwertung der wertvollen Rohstoffe. Mit unseren extrem stärkereduzierten Folien, die zu 100 Prozent recyclingfähig sind, haben wir im Markt die Nase vorn. Unsere Produktrange ,Verpalin Green Life‘ steht für noch mehr Nachhaltigkeit. Hierzu gehören Folien aus Rezyklat sowie biobasierte Folien aus Zuckerrohr, Palm- oder Tallöl und biologisch abbaubare Folien aus Mais- oder Kartoffelstärke."

Der Geschäftsführer weiter: "PE-Folie ist nicht einfach Abfall, sondern wertvoller Rohstoff, der sich nahezu beliebig oft wiederverwerten lässt. Deshalb haben wir das Verpa Release System‘ entwickelt: einen Wertstoff-Kreislauf, der die Basis von ‚Verpalin Green Life‘ bildet und zunehmend von Unternehmen in ganz Europa genutzt wird."

Doch nicht nur das eigene Handeln wird bei Verpa Folie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit kontinuierlich streng unter die Lupe genommen. Auch die Umweltpraktiken von Lieferanten stellt der Hersteller von Verpackungsmaterialien konsequent auf den Prüfstand. "Wir legen größten Wert auf Transparenz in der gesamten Lieferkette. Wer uns beliefert, muss sich im Bereich Nachhaltigkeit den gleichen strengen Richtlinien unterziehen, die wir uns auferlegen", sagt Baumann.

In der Kategorie Arbeits- und Menschenrechte überzeugt Verpa-Folie durch sein herausragendes Engagement im Bereich Human Resources. Verpa Folie setzt hier Maßstäbe mit einem umfassenden Weiterbildungsprogramm sowie dem betrieblichen Gesundheitsmanagement "Verpafit". Hierzu gehören neben dem täglich kostenfrei zur Verfügung stehenden Obst und gesunden Getränken auch Sport- und Fitnessangebote sowie Massagen im Betrieb durch einen ausgebildeten Physiotherapeuten. Für Azubis gibt es unter anderem einen Zuschuss zum Führerschein und "Verpalinchen", ein eigenes Fahrzeug für jeden Auszubildenden nach Abschluss der Lehre.

"Überzeugtes Engagement in Bezug auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung heißt bei uns, die Abläufe im Unternehmen und unsere Produkte ökologisch und ethisch einwandfrei zu gestalten und damit die Umwelt sowie das Leben und die Lebensgrundlagen von Menschen weltweit zu verbessern und die Zukunft unseres Planeten zu erhalten", sagt André Baumann.

Verpa Folie hat Zweigwerke in Gunzenhausen und Wroclaw (Polen). Geschäftsführer sind Joachim Baumann, André Baumann, Thomas Grebner und Peter Griebel. Die Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt 535 Mitarbeiter aus 21 Nationen, 220 davon in Weidhausen. red