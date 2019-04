Kunststoff hat ein Image-Problem und vor allem eines der Beseitigung

Eckehard Kiesewetter Kreis Haßberge — In der Diskussion um ein "Leben ohne Plastik" geht es meist nur um Trinkhalm, Verpackungsfolie oder Einkaufstüte. Und es geht um Nachhaltigkeit: Der Wegwerfkonsum muss aufhören.

"Kunststoffe haben leider ein negatives Image", konstatiert Landrat Wilhelm Schneider, der Kunststoff auch als "Werkstoff der Zukunft" lobt. "Spezifische Eigenschaften", sagt er, würden zum Nachteil, wenn gebrauchte Kunststoffe als Müll im Meer landen. "Doch ist nicht das Kunststoffprodukt das Problem an sich, sondern es ist der Mensch, der es dort entsorgt und nicht als Wertstoff zur wiederholten Nutzung in Wertstoffkreisläufe zurückführt."

Der Chef der Eberner Firma Uniwell, Helmuth Fischer, sagt: "Wir in Deutschland wissen doch sehr gut mit den Kunststoffabfällen umzugehen. Ob thermische Verwertung oder Recycling, wir haben ein durchgängiges und funktionierendes System geschaffen."

"Das Problem ist meines Erachtens, dass in Europa und auch bei uns in Deutschland Wertstoffe zwar getrennt gesammelt und recycelt werden, aber zu viele Menschen ihre Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgen, sondern aus dem Auto werfen oder ihren Müll in der freien Natur abladen", findet der Königsberger Unternehmer Otto Kirchner.

Drastisch sei aus seiner Sicht, so Kirchner, "das weltweite Problem der Plastiktüten und anderer Kunststoffabfälle in den weniger zivilisierten Ländern, wo diese überall in riesigen Mengen achtlos in die Landschaft, in Flüsse und ins Meer weggeworfen werden." Mit dem hiesigen Verbot von Plastiktüten, Einweggeschirr, Besteck und Trinkhalmen werde dieses Hauptproblem nicht gelöst, weil der deutsche Anteil bei der Verschmutzung der Flüsse und Weltmeere kaum eine Rolle spiele.

Åsa Petersson, Geschäftsführerin der Regiopolregion Mainfranken, findet die Plastik-Diskussion gut, "denn viele Konsumentenprodukte, zum Beispiel Verpackungen, tragen in hohem Maße zur Umweltzerstörung bei". Sie wirbt für weniger Verpackungen, einen höheren Anteil biologisch abbaubarer Materialien aber auch effiziente Kreislaufwirtschaft. In Mainfranken folgten Unternehmen schon diesem Leitgedanken, "denn gelebte Nachhaltigkeit braucht Vorbilder".