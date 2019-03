Kunstpalais eröffnet zwei Ausstellungen

Das Kunstpalais der Stadt eröffnet heute, Freitag, 15. März, um 19 Uhr gleich zwei Ausstellungen: "Alona Rodeh. Architecture of the Nights" und "Andreas Schmitten. Nothing New" sind bis 10. Juni in den Räumen am Marktplatz zu sehen.

Licht, Bewegung und Sound: In ihren performativen Installationen übersetzt Alona Rodeh (geboren in Israel) das Design unseres urbanen Umfelds in ästhetische Erfahrungsräume, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Tiefgehende Forschungen zum Gebrauch von künstlichem Licht im modernen städtischen Kontext gehen ihrer Arbeit voraus.

Sicherheits- und Sichtbarkeitsaspekte verschränken sich in den Objekten ihres Interesses: Reflektierende Materialien, strahlende Neonfarben und neueste Beleuchtungstechniken. Das Kunstpalais zeigt jetzt ihre erste große Einzelausstellung in Deutschland.

Gestörte Zusammenhänge

Ein Bühnenbild ohne Schauspiel, eine Schaufensterdekoration aus der Vergangenheit, ein Objekt ohne Funktion - die Skulpturen von Andreas Schmitten sind so anziehend wie verstörend. Darüber hinaus arbeitet er auch intensiv im Medium Zeichnung.

Die gerade abgeschlossene Serie "Nothing New" ist in der gleichnamigen Ausstellung im Kunstpalais in Erlangen erstmals in großem Umfang zu sehen. red