Kunstmarkt kommt dazu

Der Kulmbacher Innenstadtflohmarkt ist ein Besuchermagnet. Auch heuer wird das beliebte Shoppingereignis wieder stattfinden: Am 20. September locken zahlreiche private und gewerbliche Verkäufer mit allerhand Raritäten, Seltenheiten und Hinguckern zum Bummeln in die Innenstadt ein, verspricht der Veranstalter. Neben dem Flohmarkt am Eku-Platz und dem Kinderflohmarkt, der wieder am Marktplatz stattfinden wird, wird das Programm in diesem Jahr noch ein weiteres Markthighlight für die Besucher bereithalten: Im Büttnerwinkel wird es zum ersten Mal einen Kunstmarkt geben.

"Kunst im Oberhacken ist ein neues Konzept und soll ein jährlich wiederkehrendes Ereignis in der Stadt Kulmbach werden", erklärt die verantwortliche Künstlerin Marion Kotyba, die das Konzept zusammen mit OB Henry Schramm vorstellte.

"Der Kunstmarkt wird sich im Bereich Oberhacken befinden. Ziel des Kunstmarkts ist es, eine größtmögliche Attraktivität mit besonderer Ausrichtung auf bildende Kunst im Ambiente des Oberhackens in Kulmbach zu erreichen. Hierzu soll ein vielseitiges, umfassendes und ausgewogenes Sortiment angeboten werden", erläuterte Schramm. "Weiße Pavillons, die den Oberhacken bevölkern und einladen, den Künstlern über die Schulter zu sehen, oder einfach die Vielfalt der bildenden Kunst wahrzunehmen - das ist etwas ganz Besonderes und für viele Besucherinnen und Besucher sicherlich sehr eindrucksvoll." Kombiniert werden soll das alles mit einem verkaufsoffenen Sonntag, fuhr Schramm fort.

Die Bewerbungsfrist für Künstler und Aussteller läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Informationen erteilen die Tourist-Information der Stadt Kulmbach oder die Kunstgalerie Marion Kotyba im Oberhacken 3. red