Kunsthorste für Schwarzstörche repariert - Zuletzt schlechte Brutjahre

Er gilt als "Kulturflüchter", als heimlicher Geselle, der den Menschen meidet und sich lieber in feuchte Wälder zurückzieht: der Schwarzstorch. Einst so gut wie ausgestorben, ist er heute wieder in der Rhön zu Hause. Dafür sind Schutzmaßnahmen nötig, die dem scheuen Tier Lebensraum und Rückzugsorte bieten. Wie die Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön mitteilt, wurden in der thüringischen Rhön zwei beschädigte Horste wiederhergestellt. Seit Anfang der 1990er Jahre werde die Entwicklung der Schwarzstörche im Unesco-Biosphärenreservat Rhön genau beobachtet. Um dem Schwarzstorch Nistmöglichkeiten zu bieten, werden sogenannte Kunsthorste gebaut.

Ein Kunsthorst wird auf einer mit Eichenbohlen stabilisierten Grundfläche in die Baumkrone gebaut. Mit kleinen Ästen und Moos entsteht eine Grundlage für die Schwarzstörche, auf der sie in den folgenden Jahren ihre Nester vergrößern. Als Zugvögel verbringen Schwarzstörche die kalte Jahreszeit in Afrika und kommen im Frühling in ihre Brutgebiete zurück. Hat sich der Nistplatz des Vorjahres als erfolgreich erwiesen, suchen Schwarzstörche über Jahre hinweg dasselbe Nest auf.

"An ihrem Brutplatz sind die Tiere jedoch extrem empfindlich: Schon die kleinsten Störungen, zum Beispiel Lärm durch Waldbesucher, können zur Folge haben, dass der Schwarzstorch die Brut abbricht", heißt es in der Mitteilung der Verwaltung des Biosphärenreservats. Aber auch natürliche Ursachen machen dem Schwarzstorch zu schaffen: Bei starker, langanhaltender Trockenheit wie in den vergangenen beiden Sommern ist die Suche nach Nahrung - Mäuse, Frösche, Würmer und ähnliches - schwierig. Die Experten vermuten, dass aus diesem Grund die Reproduktionsraten in der Rhön in den Jahren 2018 und 2019 nicht sehr erfreulich waren. Hinzu kam, dass in einen Kunsthorst in der Kernzone Roßberg ein schwerer Ast einer Buche hineingefallen war. Die Schwarzstörche konnten kurzfristig keinen alternativen Standort finden, sodass es hier zu keiner Brut kam.

Damit sich das nicht wiederholt, sind der durch den Ast zerstörte und ein weiterer Horst in Kooperation mit der Thüringer Vogelschutzwarte, den Forstämtern Bad Salzungen und Kaltennordheim sowie mit den zuständigen Revierleitern repariert worden. Die Fachleute hoffen nun, dass die Schwarzstörche nach ihrer Rückkehr die Plätze wieder annehmen.