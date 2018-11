Kunsthandwerker und Adventsmärkte

Am ersten Adventswochenende wird wieder "Kulmbach im Advent" gefeiert. Dazu gehören der Adventsmarkt am Marktplatz, der Kunsthandwerkermarkt in der Waaggasse und der gemeinnützige Adventsmarkt an der alten Villa im Schießgraben.

Wer ein besonderes Weihnachtsgeschenk sucht oder sich selbst mal wieder etwas Ausgefallenes gönnen will, sollte den Kunsthandwerkermarkt in der Waaggasse nicht verpassen. 35 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Franken bieten Schmuck, Töpferwaren, Genähtes, Gedrechseltes, Kunstwerke aus Glas, Leckeres (und Alkoholhaltiges) aus Kräutern, Früchten und Nüssen, handgefertigte Seifen und Kerzen und, und und...

Start ist am Freitag, 30. November, um 16 Uhr in der Waaggasse (an der Stadtmauer). Wer die Patersberger Alphornbläser hören will, sollte unbedingt vorbeischauen. Einen weiteren musikalischen Leckerbissen gibt es tags darauf um 15 Uhr mit dem MGF-Saxofon-Ensemble.

Das besondere i-Tüpfelchen an diesem Markt: Man muss nicht frieren. Im Burggut und im Martin-Luther-Haus, wo die Ausstellerinnen und Aussteller ihre Stände aufgebaut haben, ist es kuschelig warm. Samstag hat der Kunsthandwerkermarkt von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 geöffnet. Organisiert wird der Markt zum neunten Mal von Jutta Lange.

Programm an der alten Villa

Der Garten der alten Villa am Schießgraben verwandelt sich beim gemeinnützigen Adventsmarkt des Diakonie-Verbundes Kulmbach am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, in eine romantische Weihnachts-Winter-Welt. Die Kinder können am Lagerfeuer Stockbrot backen, zum Nachtisch gibt es frisch gebackene Waffeln am Stiel. Die Eltern lassen sich währenddessen eine heiße Suppe des Integrationsunternehmens Menüfaktur schmecken.

Auch Menschen mit Behinderung aus den Wohngemeinschaften der Diakonie Kulmbach sind aktiv am reibungslosen Ablauf des Adventsmarktes beteiligt. Sie sind ein fester Bestandteil des Teams und sorgen unter anderem dafür, dass für die Getränke und das Essen immer sauberes Geschirr vorhanden ist. Die Kinder der Wohngruppe "Villa" helfen fleißig mit, die Lose der Tombola an die Gäste zu verkaufen. Es findet auch wieder die Wunschzettel-Aktion statt, bei der jeder den Wunsch eines Kindes, das im Kinderheim lebt, oder eines Menschen mit Behinderung erfüllen kann.

Der Erlös des "Adventsmarktes an der alten Villa" kommt zu 100 Prozent Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen zugute. Geöffnet hat er am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. red