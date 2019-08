Oberelsbach 12.08.2019

Kunsthandwerk und Kulinarisches

In der Umweltbildungsstätte in Oberelsbach, Auweg 1, können Interessierte am Sonntag, 18. August, beim "Tag der offenen Tür" Rhöner Genüsse, Kunsthandwerk, Feines und Kulinarisches entdecken. Für das ...