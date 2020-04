Kunsthandwerk online kaufen

Nach der Absage des diesjährigen Kunsthandwerkermarktes "Ausgefallen - ausgezeichnet" wegen der Corona-Pandemie weist das Pfalzmuseum Forchheim darauf hin, dass alle Liebhaber des Kunsthandwerks ab sofort online ihre "Kunsthandwerker in der Kaiserpfalz" unter dem Link kaiserpfalz.forchheim.de/de/veranstaltungen/maerkte/kunsthandwerkermarkt für das Einkaufen von zu Hause aus finden. Aufgrund der Verbreitung des Sars-CoV-2 (Coronavirus) musste der beliebte Markt mit Arbeiten von 100 ausgesuchten Kunsthandwerkern abgesagt werden. "Damit die außergewöhnlichen, nachhaltig in kleinen Manufakturen gefertigten Unikate trotzdem ihren Weg zu den Kunden finden, ist nun Flanieren durch das verlockende Angebot auf der Homepage der Kaiserpfalz Forchheim möglich", erklärt Susanne Fischer, Leiterin des Pfalzmuseums Forchheim, "Sie können nicht nur Ihre Lieblingsstücke trotz Kontaktsperre erwerben, sondern Sie können damit auch die Kunsthandwerker unterstützen, die durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht sind." red