Gräfendorf vor 20 Stunden

Kunsthandwerk beim Kreativ-Ostermarkt

Am Sonntag, 31. März, findet von 13 bis 17 Uhr der Kreativ-Ostermarkt in Gräfendorf am Feuerwehrhaus statt. Präsentiert werden an vielen dekorativen Ständen Unikate aus allen Bereichen des Kunsthandwe...