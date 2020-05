Kunstfertige Höhlenmalerei am Hohlen Stein

In der natürlichen Felsenhöhle des Hohlen Steins haben Unbekannte mit schwarzen Rußfarben in bewunderswerter steinzeitlicher Manier einige Hirsche gemalt. Die Tiere gleichen stark den bekannten Feslenzeichnungen in der jungpaläolithische Höhle von Lascaux in der französischen Dordogne. Foto: Matthias Einwag