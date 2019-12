Kunstausstellung lockt irische Gäste

Der Höchstadter Weihnachtsmarkt ist international: Freunde aus der Partnerstadt Castlebar besuchten zunächst den Markt und anschließend die Kunstausstellung im historischen Stadtturm. Zum Begrüßungskomitee zählte neben Mitgliedern des Freundeskreises Castelebar Höchstadts 2. Bürgermeister Günter Schulz. Bei einem Kellerbier vom Brauhaus wurde nicht nur die irisch-deutsche Freundschaft gepflegt, sondern auch schon einmal erste Ideen für das 20-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft ausgetauscht, das 2020 in den Partnerstädten gefeiert werden soll. Und so bekam der junge Adelsdorfer Künstler Fabian Cardoso Breimer nicht nur viel Anerkennung für seine Werke, sondern auch gleich noch eine Einladung, seine Kunst nächstes Jahr in der irischen Partnerstadt zu präsentieren. Johanna Blum