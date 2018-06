Kunstausstellung im "Glaskasten"

Mit dem Titel "Heimat - Natur - van Gogh" zeigt der Künstler Friedrich Willam seine Arbeiten im "Glaskasten", Lindenallee 2, in Strullendorf . Die Ausstellung wird organisiert in enger Zusammenarbeit mit dem Heimatkundlichen Verein Zeegenbachtal. Dieser bietet Kunstschaffenden aus der Gemeinde immer wieder die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. Nach langer schwerer Krankheit begann Friedrich Willam erst 2008 mit dem Malen. Angefangen hat er mit Kreide, Bleistift und Federtechnik, und seit 2009 arbeitet er auch mit Acryl, Öl und Mischtechnik. So sind mittlerweile rund 60 Bilder mit verschiedenen Motiven und Techniken entstanden. Die Vernissage findet am Freitag, 29. Juni, um 17 Uhr statt. red