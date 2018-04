Kunstausstellung im Amtsgericht

In den Räumen des Amtsgerichts Erlangen werden in der Zeit vom 19. April bis 8. Juni unter dem Titel "flowing light" Werke von Marion Albrecht (Malerei) und Verena Friedrich (Installation und Objekte) ausgestellt. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr. Die Vernissage dazu findet am Donnerstag, 19. April, um 16 Uhr statt. red