Kunstadter spielen um Bezirkstitel

Die U17-Junioren ermitteln am Samstag ab 13.30 Uhr in Speichersdorf (Lkr. Bayreuth) den Futsal-Bezirksmeister. Insgesamt treten zehn B-Jugend-Mannschaften an, darunter auch die JFG Kunstadt-Obermain. Gespielt wird zunächst in zwei Fünfergruppen, aus denen sich die jeweils besten zwei Mannschaften für das Halbfinale qualifizieren. Nur der Sieger fährt zur bayerischen Futsal-Meisterschaft am Samstag, 1. Februar, in Neuwied. red Gruppe A: TSV Kirchenlaibach, FC Eintracht Bamberg, JFG Kunstadt-Obermain, TV Ebern, FC Eintracht Münchberg Gruppe B: JFG Steigerwald, DJK Don Bosco Bamberg, JFG Frankenwald, SG Regnitzlosau, SpVgg Bayern Hof