Kunstadter in Altersklassen vorn dabei

Bereits vor zwei Wochen erreichten Jochen Franz (3. AK 55) und Marco Sesselmann (3. AK 45) die Triathleten vom RVC Altenkunstadt , beim Schlosstriathlon in Moritzburg über die Olympische Distanz Podestplätze in ihrer Altersklasse.Am Sonntag bewiesen gleich drei RVC-Triathleten ihre gute Form beim 28. Nonstop-Triathlon in Bamberg. Dort wurden auch die oberfränkischen Meister ermittelt. Bei guten Bedingungen belegte Jochen Franz in der AK 55 den dritten Platz. Ebenfalls Dritter, aber in der AK 50, wurde Norbert Schuberth.Den zweiten Platz in der AK 45 sicherte sich Marco Sesselmann. Den Klassensieg feierte Dieter Wolf vom TV Burgkunstadt in der AK60.