Kunstadter Derby klare Sache

Die leisen Hoffnungen, dass der TTC Burgkunstadt gegen den Nachbarn vom anderen Mainufer eine ähnliche Sensation wie im Vorjahr schafft, blieben unerfüllt. Der TTV Altenkunstadt gewann das Derby in der Tischtennis-Landesliga Nordnordost klar mit 9:1 und behauptete Rang 2 in der Tabelle.

Landesliga Nordnordost

TTC Burgkunstadt - TTV Altenkunstadt 1:9

Die Doppel, in der Vorwoche beim 8:8 gegen Mistelgau noch spielentscheidend zugunsten des TTC, liefen dieses Mal genau gegen die Burgkunstadter: Linz/Nidetzky (gegen Ulrich/Niewiadomski) und auch Voit/C. Eideloth (gegen Nazaryschyn/Zasche) führten nach Sätzen, verloren aber nach fünf Durchgängen mit 2:3. Auch Pol/M. Eideloth boten Hurina/Funke klasse Paroli, doch am Ende stand ein 1:3 zu Buche.

Damit war die Messe im Grunde schon gelesen, denn diese Führung gab der Favorit aus Altenkunstadt nicht mehr her. Im Gegenteil: Die etablierten Stammkräfte Hurina und Funke, ebenso wie die beiden Neuzugänge Ulrich und Nazaryschyn bauten die Führung auf 7:0 aus. C. Eideloth sorgte zumindest für den Ehrenpunkt aus TTC-Sicht. Gerald Nidetzky musste wie schon gegen Mistelgau eine Fünf-Satz-Niederlage hinnehmen, und auch Sven Pol war trotz eines tollen Comebacks gegen Hurina im "Fünften" kein Erfolgserlebnis vergönnt.

So war der Sieg der Altenkunstadter zweifelsohne verdient, fiel aber unterm Strich zu deutlich aus. fk Ergebnisse: Linz/Nidetzky - Ulrich/Niewiadomski 2:3, Pol/M. Eideloth - Hurina/Funke 1:3, Voit/C. Eideloth - Nazaryschyn/Zasche 2:3, Pol - Ulrich 1:3, Linz - Hurina 0:3, Voit - Funke 0:3, M. Eideloth - Nazaryschyn 1:3, Nidetzky - Niewiadomski 2:3, C. Eideloth - Zasche 3:1, Pol - Hurina 2:3

Bezirksoberliga West, Herren

TV Schwürbitz -

TSG Bamberg 9:6

Der Tabellendritte Schwürbitz landete gegen den Zweiten, die TSG Bamberg, einen unerwarteten 9:6-Sieg. Vom unnötigen Rückstand nach den Eingangsdoppeln unbeeindruckt gelang den Gastgebern ein Zwischenspurt zur verdienten 7:4-Führung. Nach zwei Siegen durch das bestens aufgelegte mittlere Paarkreuz der Bamberger kamen diese noch einmal auf 6:7 heran. Doch Christian Haselmann und Dominik Endres-Backert machten mit zwei klaren Siegen den Sack zu.

Die TVS-Ersatzspieler Dominik Endres-Backert und Michael Sünkel trugen mit je zwei Einzelsiegen und ihrem Doppelerfolg gegen das Spitzendoppel der Gäste maßgeblich zum Erfolg des "Göritzenteams" bei. Nun wollen die Schwürbitzer am kommenden Freitag (20 Uhr) auch gegen den noch unbezwungenen Tabellenführer Ebern ihre Heimstärke unter Beweis stellen. misü Ergebnisse: Schneider/Härtel - Lorek/Mehl 2:3, Sünkel/Endres-Backert -Lelle/Werner 3:2, Imhof/Haselmann - Freiberger/Schneider 1:3, Schneider - Lelle 2:3, Sünkel - Lorek 3:1, Imhof - Freiberger 1:3, Härtel - Mehl 3:1, Haselmann - Werner 3:1, Endres-Backert - Schneider 3:2, Schneider - Lorek 3:1, Sünkel - Lelle 3:1, Imhof - Mehl 2:3, Härtel - Freiberger 0:3, Haselmann - Schneider 3:0, Endres-Backert - Werner 3:0

Bezirksliga Gruppe 2 Süd, Herren

TTC Lettenreuth -

TTC Tüschnitz 9:1

In blendender Spiellaune befinden sich derzeit die Lettenreuther, was auch die Tüschnitzer bei ihrer 1:9-Niederlage anerkennen mussten. Schon nach den Doppeln, die nach hartem Kampf allesamt an die Gastgeber gegangen waren, bauten Sandberg, Bojer und Gack die Führung auf 6:0 aus. C. Sladek gelang gegen Jakob zumindest der Ehrenpunkt für Tüschnitz. Zu mehr reichte es für die Gäste nicht. Die Begegnung wurde klar von den Gastgebern dominiert. T. Gahn, Lutter und Sandberg machten den Kantersieg perfekt. gi Ergebnisse: Sandberg/Lutter - M. Förtsch/ Wachter 3:2; Bojer/T. Gahn - M. Weiß/C. Sladek 3:2; Gack/Jakob - T. Förtsch/P. Weiß 3:1; Sandberg - M. Förtsch 3:0; Bojer - M. Weiß 3:0; Gack - T. Förtsch 3:2; Jakob - C. Sladek 0:3; T. Gahn - Wachter 3:0; Lutter - P. Weiß 3:1; Sandberg - M. Weiß 3:2

TTC Küps - SV Walsdorf II 8:8 Nach dem klaren 9:5-Hinspielsieg rechneten sich die Küpser im Heimspiel gegen die "Zweite" des SV Walsdorf gute Chancen aus. Beide Mannschaften mussten einen Spieler ersetzen. Während Küps den Ausfall von Ralf Hopf nicht kompensieren konnte, stellte sich der Ausfall von Manuel Thiel bei den Gästen als nicht so gravierend heraus.

Ersatzspieler Stefan Löffler blieb in seinen beiden Einzeln und im Doppel ungeschlagen. Die Gäste gewannen drei der vier Doppel und spielten im ungeschlagenen Schlusspaarkreuz ihre Stärken aus. Küps besaß im vorderen und mittleren Paarkreuz Vorteile. Nach dem 1:2-Rückstand zog der TTC mit 5:2 in Front und sah nach Erfolgen der ungeschlagenen Alexander Busch, Witali Gutbrod und Roland Bittruf beim 8:4 schon wie der sichere Sieger aus. Walsdorf sicherte sich aber durch drei Einzelsiege und den überraschenden Sieg im Schlussdoppel verdient noch einen Punkt. iba Ergebnisse: Busch/Bittruf - Schnappauf/ Degelmann 3:0, Gutbrod/Deuerling - Kober/ Friedrich 1:3, Fischer/Cekic - Schoch/Löffler 0:3, Busch - Kober 3:1, Gutbrod - Schnappauf 3:2, Bittruf - Friedrich 3:0, Deuerling - Degelmann 3:2, Fischer - Löffler 1:3, Cekic - Schoch 1:3, Busch - Schnappauf 3:2, Gutbrod - Kober 3:1, Bittruf - Degelmann, 3:1, Deuerling - Friedrich 1:3, Fischer - Schoch 0:3, Cekic - Löffler 0:3, Busch/Bittruf - Kober/ Friedrich 1:3

Bezirksklasse A Süd, Damen

TTV Altenkunstadt -

TV Marktgraitz 8:0

Die bis dato noch ohne Punkt dastehenden Marktgraitzerinnen standen beim Tabellenzweiten Altenkunstadt auf verlorenem Posten. Die TTV-Frauen erspielten sich eine deutliche Überlegenheit Die tapfer mitspielenden "Graatzerinnen" werden wohl den Weg nach unten antreten müssen. Conny Gebert-Scholl, Petra Gack, Evi Beier und Sonja Dräger gaben insgesamt nur zwei Sätze ab und kamen zu einem ungefährdeten Sieg. gi Ergebnisse: Gebert-Scholl/Dräger - Fuchs/Neuhäuser 3:0; Beier/Gack - Hornung/Gesslein 3:0; Gebert-Scholl - Fuchs 3:1; Beier - Hornung 3:1; Gack - Neuhäuser 3:0; Dräger - Gesslein 3:0; Gebert-Scholl - Hornung 3:0; Beier - Fuchs 3:0