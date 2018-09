Kunst von kalter Nadel

Am Sonntag, 9. September, dem "Tag des offenen Denkmals" gewähren Privatleute, Vereine und Gemeinden im Gebiet der Initiative Rodachtal, zu der auch die Gemeinde Untermerzbach gehört, seltene Einblicke hinter die Türen architektonischer Kleinodien.

Parallel startet um 14 Uhr im Markt 33 in Ummerstadt die Wanderausstellung "Baukultur im Rodachtal" mit einer Vernissage. Gezeigt werden Kaltnadelradierungen von malerischen alten Häusern, reizvollen Fassadendetails und pittoresken Straßenensembles - allesamt aus Laienhand! Die Bilderschau tourt bis in den Mai 2019 hinein durch die Gemeinden Bad Colberg-Heldburg, Straufhain, Seßlach, Itzgrund und Untermerzbach, teilt Tourismusmanagerin Martina Rohner mit. In Untermerzbach beispielsweise sollen die Werke vom 1. bis 28. April im Bürgerzentrum "Komm" zu sehen sein.

Von Künstler betreut

Entstanden seien die schönen Objekte im Rahmen der kostenlosen Workshops "alte Häuser entdecken", die der Arbeitskreis "Historische Bausubstanz" der Initiative regelmäßig zusammen mit dem Künstler Robert Reiter veranstaltet. Ziel des Seminars ist es - neben dem Spaß am Gestalten - Menschen einen neuen Blickwinkel für die Schönheit der alten Häuser aufzuzeigen und den Blick für die erhaltenswerte Baukultur zu sensibilisieren. "Dabei entstanden sind echte Kunstwerke!", so Rohner.

Und so geht's: Bei einer Stadtführung machen die Hobbykünstler Fotos von ihren "Lieblingsbauwerken". Bei der Kaltnadeldrucktechnik steht die Ritzung des spiegelverkehrten Motivs am Anfang. Die eingefärbte Druckplatte wird mit dem angefeuchteten Tiefdruckpapier belegt und in der Druckerpresse bedruckt. Mit der einmal erstellten Druckplatte lassen sich dann entsprechend der Einfärbung immer wieder verschiedene Stimmungen im erzeugten Druck erzielen.

Lieblingsbauwerke im Fokus

Dass Brauchtum und Bauwerke erhalten geblieben sind, ist maßgeblich dem privaten Engagement der Hauseigentümer, staatlicher wie gemeindlicher Förderinitiativen oder dem ehrenamtlichen Einsatz der Vereine zu verdanken.

Insbesondere der Arbeitskreis "Historische Bausubstanz" sei bereits seit Gründung der Initiative Rodachtal aktiv und bietet regelmäßig spannende Veranstaltungen rund um das Thema Bauen und historische Bausubstanz, wie Lehmbaukurse und so auch die Seminare für Kaltnadel-Radiertechnik an.

Mehr Informationen zur Wanderausstellung und einen Überblick über die offenen Denkmäler im Rodachtal am 9. September unter www.initiative-rodachtal.de. red