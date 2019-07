Kunst unterm Hammer

Über 1400 Objekte haben der Kunstversteigerer Joseph Schlosser und sein Team für die diesjährige Sommerauktion zusammengetragen. Die Vorbesichtigung hat bereits begonnen: Kunstfreunde, Sammler und Interessierte haben die Gelegenheit, die zahlreichen Kunstgegenstände aus über fünf Jahrhunderten zu begutachten. I

m historischen Ambiente des zwischen Altem Rathaus und Dom gelegenen, barocken Bibra-Palais mit seinem beeindruckendem Treppenhaus, den wunderschönen Stuckdecken und historischen Böden können nicht nur Gemälde, Skulpturen und Möbel besichtigt werden. Es kommen außerdem zahlreiche Silber- und Vitrinenobjekte, Porzellane, kunsthandwerkliche Arbeiten, Asiatica, Gläser und Jugendstilobjekte zum Aufruf. Einige moderne Möbel und eine kleine Sammlung von Studiogläsern runden das Angebot ab.

Gemalte Blicke auf Seehof

Von Fritz Bayerlein, einem der bekanntesten Bamberger Maler des 20. Jahrhunderts werden zwei Ansichten von Schloss Seehof angeboten. Das Limit beträgt 2000 Euro. Es zeigt im Licht der untergehenden Sonne die Minerva-Figur im Schlosspark von Seehof, deren Original heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrt wird. Und Katalognummer 239 zeigt den Blick durch ein Parktor von Schloss Seehof auf die Schweizerei, im Hintergrund die Hügel der fränkischen Toskana. Dieses Bild wird für 1800 Euro aufgerufen, wie das Auktionshaus mitteilt.

Bedeutsam für Bamberg ist noch ein weiteres Gemälde. Dargestellt ist die Übergabe des Schlüssels von Christus an den Apostel Petrus. Dieses großformatige Barockgemälde in einem aufwendig geschnitzten Rahmen stammt vom fürstbischöflichen Hofmaler Sebastian Reinhard (1653-1716) und ist datiert auf das Jahr 1708. Das gleiche Motiv mit geringen Abweichungen malte Reinhard einige Jahre später für den linken Seitenaltar der Oberen Pfarre. Von morgen bis zum 23. August findet in der Galerie des Auktionshauses in Kooperation mit den Bamberger Kunst- und Antiquitätentagen außerdem eine Einzelausstellung mit Werken des Münchner Künstlers Marc Gumpinger statt.

Die Entstehung seiner Bilder vergleicht der IT-Experte mit dem Schreiben eines Codes, den er mit Hilfe von Algorithmen visualisiert und auf die Leinwand bringt. Informationstechnologie, Digitalisierung und Kunst sind für Gumpinger eng miteinander verknüpft. Seine Werke befinden sich in zahlreichen Sammlungen in Europa, den USA und Asien. red