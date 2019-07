Unter dem Motto "Kunst und Nostalgie" öffnet die Kultur-Initiative (KIS) am Sonntag des Altstadtfestes am 28. Juli das Bärengelände am Marktplatz. Geboten werden dabei von 10 bis 18 Uhr zwei Ausstellungen.

Während dieser Zeit können Teile des Bärengeländes einschließlich der beiden Stockwerke der ehemaligen Wirtschaft besichtigt werden; dort sind auch die beiden Ausstellungen zu sehen. Als besondere Attraktion bietet die KIS während dieser Zeit einen Fotowettbewerb für Handy-Kameras "Das beste Bären-Nostalgiefoto", bei dem die Bilder gleich vom Handy an die KIS weitergeleitet werden können. Als erster Preis lobt die KIS dabei 100 Euro sowie Sachpreise aus.

Der Bären-Bräu mit 500 Jahren Bierbrau-Tradition und Gastronomie wurde im Jahr 2000 geschlossen. Franz Kraus, der legendäre "Bären-Franzer", feierte seinen 80. Geburtstag am 20. Mai 2000 in der Gastwirtschaft. Dies war aber gleichzeitig die letzte Öffnung und das Bärengelände fiel in einen fast 20-jährigen Dämmerschlaf.

Nach langem Stillstand kaufte die Stadt das Gelände der Brauerei einschließlich der Gastwirtschaft im Hinblick auf seine zentrale Lage und auf städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Nach fast 20 Jahren Stillstand erwacht erneut Interesse, sowohl an den Fragen seiner zukünftigen Chancen als auch an seiner traditionellen Nutzung und den Menschen, die mit den Gebäuden untrennbar verbunden sind. red