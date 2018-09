Kunst und Musik

"Spuren zum Licht" ist das ökumenische Kunstprojekt mit dem Künstler Ludger Hinse überschrieben, das vom 14. September bis 31. Oktober in 16 Orten im Bad Brückenauer Land gezeigt wird. Geplant sind auch zwei musikalische Darbietungen in der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus. Am Samstag, 29. September, um 19.30 Uhr wird die Konzertorganistin Ioanna Solominuduo (Stuttgart) auf der Orgel unter anderem Werke von François Couperin, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn spielen. "Kreuz und quer zum Licht" ist das ökumenische Chorprojekt überschrieben, das am Freitag, 26.Oktober, um 19.30 Uhr zur Aufführung kommt. Das Konzert wird Ludger Hinse moderieren. Für dieses Projekt unter der Leitung von Dekanatskantor Markus Wollmann sind sangesfreudige Frauen und Männer aus beiden Konfessionen eingeladen, mitzumachen. Die Proben finden donnerstags am 30. August, 13. und 20. September sowie am 11. und 25. Oktober um 20 Uhr im katholischen Pfarrzentrum statt.

Nähere Informationen gibt es bei Markus Wollmann (Tel.: 09741/ 930 880, markus.wollmann@t-online.de ). sek