Kunst und Musik im Garten

Das Sommerfest des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege findet in diesem Jahr am Samstag, 27. Juli, am Obstlehrgarten statt. Es steht unter dem Motto: "Garten, Kunst und Musik". Die Veranstaltung beginnt einer Mitteilung zufolge mit Bewirtung um 14.30 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist für 15 Uhr geplant. Um 15.15 Uhr wird Kreisfachberater Thomas Neder fachkundig durch den Garten führen. Für den künstlerischen Beitrag wird in diesem Jahr Gertrud Murr-Honikel mit Keramik-Objekten sorgen. An einem Verkaufstisch können aus der Nachlassverwaltung des verstorbenen Beiratsmitglieds Gerold Schlosser noch fertig gestellte Nisthilfen und Insektenhotels erworben werden.

Um 19.30 Uhr serviert das Ensemble Gazpacho musikalische Delikatessen. Klaus Jäckle an der Gitarre, Wolfgang Pessler am Fagott und Andrea Grüner mit Kastagnetten und Tanz servieren hierzu ein exotisches Programm mit unterschiedlichsten Zutaten aus aller Welt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird gesponsert von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels.

Gleichzeitig Ausstellung

Im Kontext des Sommerfestes findet wieder eine Fotoausstellung im Foyer des Landratsamtes statt. Robert Büchner wird hierzu eine Reihe ausgewählter Aufnahmen zum Thema: "Franken - Land und Leute im Gestern und Heute" vorstellen. Die Ausstellungseröffnung findet um 18 Uhr im Foyer des Landratsamtes statt. Hierzu lädt der Kreisverband ein. red